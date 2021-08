Estelionatária que usou holerite de Prefeitura para abrir conta em banco em Votuporanga é condenada

Uma mulher identificada como P.O.S, de 39 anos, foi condenada pela Justiça por tentar abrir uma conta em uma agência do Banco do Brasil, em Votuporanga, com documentos de outra pessoa.

O fato aconteceu em abril deste ano. Na ocasião, a estelionatária portava um RG e um holerite da Prefeitura de Fernandópolis, em nome de A.D.P.

Ela confessou à Polícia na época que queria abrir a conta para depósitos de valores oriundos de golpes virtuais.

Na sentença, o juiz Jorge Canil, da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, determinou a pena de 2,6 anos de prisão em regime inicial semiaberto.

Região Noroeste