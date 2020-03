“É uma forma de se precaver tanto nossa, quanto do passageiro”, defende o motorista Gerson Alexandre, de 35 anos. Ele é de Itanhaém, mas faz viagens em Santos, São Vicente e Praia Grande. “Faço higienização a cada duas horas com uma mistura de álcool, água e depois um pouco de cloro. Deixo secar e recomeço as corridas”, conta.

A barreira de plástico criada por Gerson, permite que os passageiros entrem e saiam do veículo sem ter contato com o motorista. E ele garante: passageiros, só no banco de trás. “Não pego viagem com mais de três pessoas. Ninguém mais senta ao meu lado”, diz. O dinheiro é passado pelo porta-copos, e ele higieniza as mãos com álcool em gel depois de guardá-lo.

O ar-condicionado fica desligado e todas as janelas do veículo ficam abertas, de acordo com o motorista. Assim, o ar circula e não fica concentrado dentro do carro.