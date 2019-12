Motorista e criança ficam feridos após carro bater em caminhonete em Itajobi

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia sentido Itajobi-Catanduva/SP, quando o motorista perdeu o controle na rotatória do bairro Boa Sorte, bateu no barranco e depois na caminhonete.

As vítimas do carro, o motorista e uma criança, foram encaminhados para o Pronto Socorro de Itajobi. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não apresentavam fraturas aparentes. Ninguém da caminhonete se feriu.

FONTE: Informações | g1.globo.com