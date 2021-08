Motorista tem mal súbito e quase invade comércio em Fernandópolis

Um motorista de um veículo, carregado com carvão, quase invadiu um estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira, dia 5, no centro de Fernandópolis, após perder a direção.

O veiculo seguia no sentido bairro/centro quando o motorista Renan Augusto, 21 anos, teve um mal súbito, batendo contra a guia e parando sobre a calçada da “leiteria”.

Unidades do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local, prestando os primeiros socorros.

Ainda não há informações sobre o quadro clínico dele.