Familiares e amigos se despedem de Asa Branca em Turiúba

Familiares e amigos se despendem na manhã desta quinta-feira, 6, em Turiúba, do ex-locutor Waldemar Ruy dos Santos, o Asa Branca. O corpo está sendo velado na Câmara Municipal da cidade. Homenagens em forma de coroas de flores de familiares, amigos e artistas, como o cantor Daniel, demonstram o carinho com o artista.

A viúva Sandra Santos lamentou a morte do marido e se diz feliz pela manifestação de apoio, principalmente dos fãs do locutor.

Asa Branca nasceu em Turiúba em 1962 e morreu na terça-feira, 4, aos 57 anos, vítima de câncer na garganta. O sepultamento do corpo está previsto para às 12h desta quinta-feira.

Em entrevista ao Diário, a viúva de Asa Branca conta que os últimos dias no hospital foram muito complicados. “A gente fica com uma tristeza muito grande, mas ao mesmo tempo o sentimento de “alívio” por não ver mais o sofrimento dele. Não tenho como explicar o quanto foi difícil para ele. Dói muito, mas ao mesmo tempo a gente sente conforto, porque a gente sabe tudo o que ele passou, a gente sabe que ele está descansando com Jesus, sabemos que ele está bem.”.

Francela Pinheiro – diarioweb.com.br