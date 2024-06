Motorista morre em acidente na rodovia Washington Luís

Na madrugada desta sexta-feira, 21 de junho de 2024, um grave acidente na rodovia Washington Luís, em Uchoa, interior de São Paulo, resultou na morte do motorista de uma van. O incidente ocorreu por volta das 4h da manhã, no quilômetro 413, próximo ao trevo de Uchoa.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Váldivino Dias de Oliveira, de 52 anos, conduzia uma van com placas de Birigui (SP) no sentido Cedral quando colidiu com a traseira de um caminhão que seguia à frente. O caminhão, com placas de Vargem Grande Paulista (SP), não sofreu danos significativos e seu motorista saiu ileso.

Infelizmente, Váldivino Dias de Oliveira não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. As causas da colisão ainda não foram determinadas e serão objeto de investigação pelas autoridades competentes. Equipes de perícia foram acionadas para analisar o local e coletar evidências.

Apesar da gravidade do acidente, não houve congestionamento na rodovia, pois os veículos envolvidos ficaram parados no acostamento após a colisão.

A Polícia Rodoviária Estadual ressalta a importância da atenção e cautela ao dirigir, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida e o cansaço pode afetar os motoristas.

TVC Interior