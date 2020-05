Motorista morre em acidente na BR-153, em Icém

Acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (5), no trecho da via entre Fronteira/MG e Nova Granada/SP.

Um motorista de 38 anos morreu em um acidente de trânsito entre dois caminhões e um carro no quilômetro três da BR-153. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (5), no trecho da via entre Fronteira/MG e Nova Granada/SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por motivos a serem esclarecidos o condutor do carro que transitava no sentido São José do Rio Preto/SP a Fronteira perdeu o controle da direção e bateu contra um caminhão que trafegava no sentido oposto da via. Com o impacto da batida, um outro caminhão que também trafegava pela rodovia também se envolveu no acidente.

Apesar do socorro do resgate, o motorista do carro de 38 anos que é morador de Fronteira não resistiu aos ferimentos. Os dois condutores dos caminhões que se envolveram no acidente não ficaram feridos.

Com o acidente, a pista foi interditada nos dois sentidos. Motoristas estão usando um desvio e a concessionária que administra a rodovia está realizando a retirada da carga na rodovia.

