Mulher é presa por tráfico de drogas em Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, Policiais Militares do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam uma mulher por tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto.

A mulher, cujo marido foi preso recentemente por tráfico de drogas, foi flagrada realizando a contabilidade dos eppendorfs de cocaína e dinheiro.

Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde permaneceu presa.

Região Noroeste