Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima seguia de carro no sentido Catanduva a Palmares Paulista/SP, onde mora, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica.

De acordo com a polícia, o motorista morreu no local. A causa do acidente será apurada.

FONTE: Informações | g1.globo.com