Nas imagens, é possível ver o morador batendo no animal com uma corda de nylon. Em seguida, o homem puxa o cachorro, que está com a boca presa, e aparenta não querer sair do lugar.

Segundo a Polícia Ambiental, o animal estava em situação de rua e sendo alimentado por vizinhos do bairro. Antes de sofrer as agressões, ele estava latindo na frente da casa do idoso.

Ao receber a denúncia, equipes da polícia foram até o bairro, fizeram uma vistoria e constaram que o cachorro foi adotado por um morador e passa bem.