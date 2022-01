Homem é picado por escorpião enquanto dormia na região

Um morador da Rua Buriti, no bairro Bela Vista , em Ilha Solteira, foi picado por um escorpião no último sábado (15), enquanto dormia. Ele foi levado para o Hospital Regional e passa bem.

Segundo apurou o ilhadenoticias, o morador dormia quando acordou com a picada do escorpião. Imediatamente ele procurou pronto-socorro para atendimento. “O escorpião estava na cama (da espécie amarela, comum na cidade e cujo veneno por matar)”, disse o morador.

Ele disse que mora no local há pouco tempo e é a primeira vez que encontra um escorpião no imóvel. Mas em várias regiões do bairro moradores relatam o aparecimento constante do aracnídeo.

No Hospital, o homem recebeu atendimento e já foi liberado.

Perigo

O escorpião amarelo, que é o que vem sendo encontrado com frequência em Ilha Solteira, é a principal espécie que causa acidentes graves, com registro de óbitos, principalmente em crianças. Ele possui as pernas e a cauda amarelo-claro e o tronco escuro. Mede até 7 cm de comprimento e tem capacidade de autoreprodução (só existem fêmeas e todo indivíduo adulto pode reproduzir sem a necessidade de acasalamento). Por causa da adaptação a qualquer ambiente, uma vez transportado de um local a outro, instala-se e prolifera com muita rapidez. O escorpião amarelo é carnívoro. Alimenta-se de baratas, aranhas, podendo ocorrer inclusive canibalismo. Sobrevive sem alimentação por um tempo prolongado.

Em caso de picada por escorpião, procurar imediatamente orientação médica para avaliar a necessidade de tratamento do acidente.

Veneno

A Prefeitura iniciou nesta semana a aplicação de veneno nos bueiros para combater a infestação de escorpiões, principalmente da espécie amarela, além de baratas e ratos. O serviço irá se estender até o início de fevereiro e atingirá todas as regiões da cidade. Na região do Bela Vista inda não houve aplicação.

O veneno está sendo aplicado nos poços de visitas de água e esgoto, bueiros e bocas de lobo de toda a cidade. O objetivo principal é o controle do escorpião amarelo, que vem aumentando significativamente sua proliferação nos últimos anos e tornou-se grande preocupação para a saúde pública. Mas também visa o controle de baratas e ratos.

O veneno está sendo aplicado nesses locais, devido a grande presença de baratas, que são, comprovadamente, o alimento principal de escorpiões. Por isso, o combate deste inseto tem consequências favoráveis no controle do aracnídeo.

Ilha de Notícias