NOTÍCIA URGENTE: Polícia Ambiental encontra corpos de desaparecidos em rio de Indiaporã

A Polícia Ambiental, com o apoio do Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (22), os dois corpos que estavam desaparecidos após uma embarcação com nove pessoas virar na noite da última terça-feira (20), no Rio Grande, em Indiaporã (SP). As vítimas são dois homens, que teriam saído para pescar.

As buscas começaram ainda na noite da terça-feira (20). Os corpos estão no local e serão levados ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames necroscópicos e identificação.

O motivo do acidente está sendo investigado.

Região Noroeste