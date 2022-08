MOTORISTA FUMA MACONHA E ‘PERDE’ BEBÊ AO PASSAR POR LOMBADA EM JALES

Na madrugada desta quinta-feira, 25, o Policiamento Rodoviário de Jales registrou uma ocorrência de direção perigosa e porte de entorpecente durante uma operação de fiscalização na Rodovia Euclides da Cunha. O condutor desrespeitou o sinal regulamentar de parada, evadindo-se.

A ação aconteceu no KM 586, no município de Jales. De acordo com a Polícia Rodoviária, o condutor adentrou a área urbana de Jales, andando na contramão da via.

Também foi acionada a Polícia Militar que prestou apoio no acompanhamento do veículo em fuga, quando ao passar em uma lombada, em frente ao Hospital do Amor, na Avenida Francisco Jales, a porta traseira se abriu e arremessou um bebê de 7 meses para fora do veículo. O bebê foi imediatamente socorrido e levado para a UPA de Jales, permanecendo sob cuidados médicos.

Com o condutor do veículo foram encontrados dois cigarros de maconha, que ele admitiu ter feito uso momentos antes. Ele não apresentou sinais de consumo de bebida alcoólica.

O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Jales e após ser interrogado foi liberado pela autoridade policial.

*Informações/Jornal Extra