Motorista fica gravemente ferido em acidente na rodovia Euclides da Cunha

Um motorista ficou gravemente ferido após um acidente na Rodovia SP-320 (Euclides da Cunha), na rodovia 557, em Fernandópolis. O motorista, que seguia de Votuporanga com destino a Santa Catarina, colidiu na traseira de outra carreta, com o impacto sofreu ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis foi acionado e rapidamente uma unidade de resgate chegou ao local para prestar os primeiros socorros. O motorista foi socorrido e devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis.

Durante o atendimento à ocorrência, foi necessário interditar uma faixa da rodovia para garantir a segurança das equipes de resgate e do fluxo das operações. Apesar da interdição parcial, o trânsito na SP-320 fluiu normalmente.

A Polícia Rodoviária esteve no local para controlar o tráfego e investigar as causas do acidente.

Foto/Reportagem: www.votunews.com.br