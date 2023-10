Motorista embriagado é preso após provocar acidente em Jales

Um homem tentou se safar de suas responsabilidades em uma colisão entre carro e moto em Jales, área da 2ª Companhia do 16º BPM/I.

Como havia ingerido bebida alcoólica antes do sinistro de trânsito, fez com que outra pessoa dissesse aos policiais que estava dirigindo o veículo, porém ao colherem a versão da condutora da motocicleta socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a versão da vítima indicou um condutor masculino que inclusive confessou ter ingerido bebida alcoólica para a vítima e pediu que não acionasse a Polícia Militar, assim os policiais constataram a fraude, bem como localizaram o verdadeiro condutor que testou positivo no teste de alcoolemia.

As partes puderam ser conduzidas ao plantão policial, por onde foi feito o devido registro da ocorrência de Natureza Embriaguez ao Volante, Lesão Corporal em desfavor do condutor embriagado, que permaneceu preso e Fraude no Trânsito em desfavor da mulher que fingiu ser a condutora.