Motorista de veículo perde controle e colide em poste em Votuporanga

Um acidente nas primeiras horas deste sábado foi registrado em Votuporanga. O motorista de um veículo perdeu controle da direção e colidiu violentamente contra poste na rua Fioravante Poiane, no bairro São João, nesta manhã (22).

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br haviam três pessoas no veículo e um deles ficou ferido, sendo encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. A Elektro foi acionada para restabelecer o fornecimento de energia no local.