Motorista arranca semáforo em Avenida de Fernandópolis

Uma colisão registrada nas primeiras horas deste domingo, dia 30 de outubro, causou a retirada de um dos dispositivos eletrônicos de sinalização no cruzamento da Avenida dos Arnaldos com a Rua Pernambuco, região central de Fernandópolis.

Um motorista que não teve o nome e idade divulgada colidiu com seu Honda/Civic em um dos semáforos e com o impacto o dispositivo foi arrancado. O veiculo só parou depois que encontrou pelo caminho um poste de energia elétrica no canteiro central da via.

O motorista disse à polícia que havia trabalhado em uma festa e voltava para casa quando do cruzamento perdeu a direção do veiculo. Ele não apresentava sinais de embriaguês.

A Secretaria de Trânsito também esteve no local, juntamente com a PM, finalizando a via e retirando o equipamento que passará por manutenção e posteriormente ser recolocado.

O Veiculo Honda/Civic de cor preta, ficou parcialmente danificado.