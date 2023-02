Motoqueiro é preso por tráfico de drogas em Votuporanga

Um motociclista foi preso nesta terça-feira, dia 14, após ser abordado pela Força Tática da Polícia Militar na região central de Votuporanga. Em pode dele foram encontrados uma grande porção de cocaína que seria fracionada e comercializada na cidade, além de apetrechos usados para o preparo e embalo das drogas.

O motoqueiro estava parado em atitude suspeita com uma outra pessoa, o que gerou desconfiança dos policiais. Foram feitas as abordagens e com o rapaz foi encontrado uma porção de maconha.

Os dois foram apresentados a Central de Flagrantes, onde o delegado tomou ciência do fato, ratificando a voz de prisão por trafico de drogas, recolhendo o motoqueiro a carceragem local, permanecendo a disposição da justiça.

O rapaz, qualificado como usuário, foi ouvindo e liberando.