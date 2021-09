As duas mulheres tiveram ferimentos leves e o caso foi registrado como lesão corporal

A direção do sistema prisional e a polícia devem apurar o comportamento de duas detentas que brigaram dentro de um dos alojamentos do Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de Rio Preto. O caso aconteceu no final da tarde do dia 26 de setembro, mas o boletim de ocorrência só foi registrado nesta segunda-feira, 27.