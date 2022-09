Motoqueiro é atropelado por ônibus em Fernandópolis

Um motoqueiro ficou gravemente ferido após ser atropelado por um coletivo urbano da Jauense no centro de Fernandópolis. O acidente foi registrado na manhã deste sábado, dia 17, no cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Paulo Saravalli.

Segundo informações colidas no local, o coletivo seguia pela Paulo Saravalli e teria sinalizado para uma conversão à esquerda, quando a Moto XLR 125 ultrapassou pela esquerda e acabou sendo atingida. Motoqueiro que não teve o nome e idade divulgado, juntamente com a moto, foram arrastados pelo coletivo da Jauense por alguns metros.

O rapaz sofreu graves ferimentos pelo corpo, além de uma paracada cardiorespiratória no local, sendo reanimado por uma equipe do Samu e encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis.