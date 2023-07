Motociclista que atuava como mula para traficantes é preso com crack

Policiais civis de Monte Aprazível, a pouco mais de 30 quilômetros de São José do Rio Preto, no interior de SP, com o apoio de investigadores de Mirassol, Nipoã e Macaubal, prenderam em flagrante na última sexta-feira (21), um motociclista que atuava como “mula” para traficantes, com cinco tijolos de crack.

Segundo a Delegacia Seccional de Rio Preto, a apreensão foi feita no Parque das Águas, em Monte Aprazível. Na ocasião, o investigado iria entregar a droga para outro motociclista que não foi identificado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem entregava entorpecentes para traficantes da região a mando de outros “patrões”, recebendo o pagamento pelo serviço em espécie. A quantidade da droga apreendida seria suficiente para a produção de quase 20 mil porções menores para a venda, de acordo com a média regional, conforme explica a polícia.

O criminoso foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto e aguarda a audiência de custódia.