Grave acidente na Rodovia Feliciano Sales Cunha em Nhandeara deixa quatro vítimas

Na noite deste domingo(23) um grave acidente foi registrado na Rodovia Feliciano Sales Cunha, no município de Nhandeara. De acordo com informações colhidas pela equipe de reportagem do Votunews, o incidente envolveu dois veículos e uma motocicleta, resultando em quatro vítimas, duas delas em estado grave e duas com aparentes ferimentos leves.

Assim que o acidente foi reportado, o Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para prestar assistência às vítimas. Uma ação conjunta foi realizada com as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Votuporanga e de Nhandeara, trabalhando incansavelmente para socorrer os feridos.

As vítimas foram prontamente encaminhadas para atendimento médico especializado nas Santa Casas de Votuporanga e Nhandeara, onde receberão os cuidados necessários.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Científica de Votuporanga foi acionada e se encarregará de investigar as causas do incidente.

As Informações adicionais e atualizações serão divulgadas à medida que mais detalhes forem disponibilizados.