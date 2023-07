Condutor de veículo é preso por tráfico de drogas em Votuporanga

Na tarde de ontem (22) policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I prenderam indivíduo por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pela Avenida João Gonçalves Leite para coibir crimes de furtos, roubos, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais, a equipe policial se deparou com um veículo Gol de cor prata que estava sentido Bairro São Cosme, no momento que o condutor percebeu a presença da viatura policial se aproximando, aumentou a velocidade e arremessou um objeto para fora do veículo.

Realizada a abordagem e busca veicular foram localizadas 02 porções de maconha, R$ 57,00 em notas diversas e 01 celular.

Após entrevista o condutor assumiu a posse do entorpecente, confirmando haver mais em sua casa pela Rua Francisco de Souza.

Autorizada a vistoria na residência, inclusive pela genitora que acompanhou, foram localizadas mais 04 porções grandes de maconha que fracionadas rendem dezenas de porções, 01 balança de precisão, 01 faca com resquícios de maconha e 01 fita adesiva para embalo da droga.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde as drogas e objetos foram apreendidos e o autor permaneceu preso disposição da Justiça.