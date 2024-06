Motociclista morre em acidente entre Auriflama e Santo Antônio do Aracanguá

Motociclista de 42 anos, residente em Ilha Solteira (SP), perde a vida em acidente na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães. O incidente ocorreu na noite deste sábado (22), entre Santo Antônio do Aracanguá e Auriflama, na região de Araçatuba.

Segundo informações iniciais, o motociclista, que conduzia uma CB-300, colidiu frontalmente com um Fiat Toro. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.

A área precisou ser parcialmente fechada para a retirada do corpo da vítima e dos veículos envolvidos. O trânsito foi normalizado por volta das 22h.