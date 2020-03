Motociclista morre após colidir com caminhão na Rodovia Euclides da Cunha

Colisão ocorreu no km 527, no sentido Fernandópolis/SP – Votuporanga/SP. Vítima de 54 anos faleceu no local; motorista do caminhão passou mal e foi socorrido.

Na tarde desta segunda-feira (30), um grave acidente envolvendo um caminhão com placas de Fernandópolis/SP e uma motocicleta Honda/Biz, de cor amarela, com placa de Votuporanga/SP, próximo do km 527, da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido Valentim Gentil/SP – Votuporanga, vitimou um motociclista de 54 anos.

Conforme informações checadas pelo Votunews, unidades do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, bem como unidade de socorro da prefeitura de Valentim Gentil; porém, infelizmente, nada puderam fazer, pois A.F., faleceu ainda no local.

A Polícia Rodoviária, assim como equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estiveram no local, orientando o fluxo de trânsito. A Polícia Científica periciou o cenário e deve emitir laudo apontando as causas oficiais do acidente.