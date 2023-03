Motociclista incendeia loja e tem o corpo atingido pelas chamas

Um motociclista pegou fogo após tentar incendiar uma loja de veículos, na noite da última quarta-feira (8), na Vila Maceno, em São José do Rio Preto (SP). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o suspeito chegando em uma moto. Ele se aproxima da porta do estabelecimento e taca uma garrafa no interior. Neste momento, um veículo pega fogo, há uma explosão e o homem é atingido.

Ele fugiu com a traseira da moto pegando fogo.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o boletim de ocorrência, o local foi periciado e o líquido usado para provocar o incêndio foi colhido e será analisado. Dois carros ficaram danificados.

A Polícia Civil vai investigar o caso.