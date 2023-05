Motociclista fica gravemente ferido após queda acidental no “trevão” em Votuporanga

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, no entroncamento das rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini – conhecido “trevão” de Votuporanga.

Conforme o que foi apurado, por volta das 18h45 desta sexta-feira, o motociclista transitava pela rodovia Euclides da Cunha – sentido Fernandópolis a Votuporanga, quando, de acordo com informações colhidas pelo votunews.com.br, por motivos a serem esclarecidos, houve a queda acidental.

Ao perder o controle da direção, o condutor da moto veio ao solo, sofrendo ferimentos graves. Imediatamente, equipes de resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionadas e chegaram ao local do acidente.

Em razão da gravidade do estado de saúde do motociclista, ele foi imediatamente intubado já na viatura da UTI Móvel do SAMU e socorrido ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Já a equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) fez a remoção da moto para o pátio.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

REPORTAGEM: VOTUNEWS