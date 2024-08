Motociclista de 30 anos morre em acidente envolvendo ônibus

Um motociclista de 30 anos morreu na noite de quinta-feira (22) após colidir com um ônibus do transporte coletivo em Birigui (SP). O acidente aconteceu no cruzamento da avenida João Cernach com a rua Capitão José Cordeiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista do ônibus, José Nascimento da Silva, relatou que estava parado na rua Capitão José Cordeiro aguardando o semáforo abrir. Assim que o sinal ficou verde, ele começou a cruzar a avenida João Cernach, quando ouviu um barulho vindo da parte traseira do veículo. Ao descer para verificar, viu que uma moto havia colidido na lateral do ônibus, próximo à roda, e que o motociclista estava desacordado no chão.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe de resgate chegou rapidamente ao local. O motociclista, identificado como Jonathan Willian da Costa Bulio, foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar para investigação. O motorista do ônibus, que não apresentava sinais de embriaguez, foi levado à delegacia para prestar depoimento e liberado em seguida. A perícia técnica foi acionada para analisar o local do acidente e a dinâmica do ocorrido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e toxicológicos.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.