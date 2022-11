PM libera todas as vias interditadas por manifestações no Estado

A Polícia Militar do Estado de São Paulo liberou, na tarde desta quinta-feira (03), todas as vias que estavam interditadas por manifestações contrárias ao resultado das eleições presidenciais do último domingo (30). Foram dissolvidos 378 pontos de bloqueio em avenidas da capital e em rodovias estaduais e federais que cruzam o estado.

Os últimos pontos de protesto restantes bloqueiam parcialmente rodovias, mas sem causar nenhuma interdição. Mais de 260 multas, no valor de R$ 100 mil, foram aplicadas aos condutores que desrespeitaram a determinação de liberação das vias.

Na segunda-feira (31), 13 pontos foram liberados, na terça-feira (01), 64 e, ontem, (2) 208 vias foram desobstruídas. A atuação das tropas do Choque, dos Baeps e dos comandos de policiamento locais possibilitou a rápida remoção dos bloqueios, garantindo o direito de ir e vir da população.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) salienta que as forças policiais do Estado atuam desde o início das manifestações, focadas primordialmente no estabelecimento do diálogo como modo de promover a desinterdição dos pontos de bloqueio.