Acidente de trânsito na região mata encanador

O funcionário público municipal Everton Cesar Vioto, de 43 anos, morreu após se envolver num acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (31), em Birigui. A vítima ocupava uma motocicleta, e se chocou contra um carro, no cruzamento das avenidas Bom Jesus e das Rosas.

O Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas devido a brutalidade da batida, Vioto morreu no local.

A Polícia Militar também esteve no local e isolou toda a área do acidente até que fosse realizada perícia. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Birigui.

O Corpo do funcionário público está sendo velado em Birigui. O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério da Consolação.

NAS REDES SOCIAIS

Minutos após o acidente a morte de Vioto foi comunicada pelas redes sociais. Várias fotos do local do acidente também foram publicadas.

Na manhã deste domingo (01) o prefeito de Birigui, Leandro Maffeis (PSL), também usou sua rede social para se despedir do servidor público.

“É com pesar que recebo a notícia do falecimento do servidor municipal Everton Vioto, aos 43 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na noite deste sábado (31/07). Everton era encanador no Departamento de Água da Saeb, um ótimo e prestativo funcionário. Meus sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento tão difícil. #luto”, escreveu o prefeito.