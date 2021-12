Motociclista de 22 anos morre após ser atropelado por caminhão em Votuporanga

Um rapaz de 22 anos de idade morreu após ser atropelado por um caminhão em Votuporanga.

O caso aconteceu por volta das 18h30min desta quarta-feira (1), na Avenida Prestes Maia, em Votuporanga.

O jovem foi identificado como Gustavo Vieira Barbosa, de 22 anos de idade.

Segundo informações preliminares, o rapaz conduzia uma motocicleta pela avenida Prestes Maia quando foi atingido por um caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para o resgate do rapaz, que não resistiu aos ferimentos.

Em instantes mais informações.