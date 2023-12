Carreta carregada de algodão tomba em rodovia

Na manhã desta segunda-feira, dia 4 de dezembro, uma carreta carregada de algodão tombou em uma rotatória de acesso a cidade de Paranaíba (MS).

Segundo o motorista, ele carregou em Sinop (MT) e seguia para o Porto de Santos (SP) no litoral paulista. As causas do acidente serão apuradas mas o motorista disse que perdeu o controle da direção quando entrou na rotatória.

Os bombeiros foram chamados, mas o homem não sofreu nenhum ferimento. A carga ficou espalhada pela pista e a Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito até a retirada da carreta.