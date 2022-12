Motociclista de 18 anos morre após atropelar ciclista em acostamento

Um ciclista e um motociclista morreram depois de se envolverem em um acidente registrado na noite do último sábado, (03/12/2022), na rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, através de vestígios no local, policiais constataram que o motociclista, Diogo Suptil, de 18 anos, transitava pelo acostamento da via, sentido São José do Rio Preto à Mirassol, quando teria atropelado Anderson da Silva Almeida Casimiro, de 34 anos, que empurrava uma bicicleta.

Anderson chegou a ser socorrido consciente, mas acabou morrendo na madrugada do domingo (04/12). Já Diogo sofreu ferimentos graves, foi socorrido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde passou dois dias internado, mas acabou morrendo por volta das 12h20 desta última segunda-feira (05/12), de acordo com a comunicação de óbito da instituição.

A perícia esteve no local e a delegacia de Mirassol deverá investigar as causas do acidente.

Gazeta do Interior