A redução do movimento, porém, não foi capaz de compensar o começo de mês bastante violento no trânsito. Considerando todo o mês de março, o último mês teve 453 mortes, contra 389 no mesmo mês de 2019, uma alta de 16%.

Motociclistas lideraram as estatísticas com 31 mortes no período entre 24 e 31 de março, mas houve redução de 22,5% na comparação com 2019. Entre os pedestres, a redução foi de 12,5%, com 14 vítimas, enquanto as ocorrências envolvendo ocupantes de automóveis caiu 44% (14 óbitos). Foi registrado um caso a menos envolvendo ciclistas. Foram 7, contra 8 no ano passado, uma redução de 12,5%. Também houve menos acidentes no período noturno (-42,4%) e no final de semana (-62,5%).