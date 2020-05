São 3.045 óbitos confirmados por exame laboratorial, um aumento de 7% em relação aos números de terça-feira (5). O número de casos confirmados no estado é de 37.853, valor 10% superior ao registrado na terça.

Ao anunciar os dados oficiais em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, disse que os paulistas “precisam tomar muito cuidado” e que aqueles que não respeitarem a quarentena estão “brincando com a sorte”.

“Queria reforçar a questão do número de óbitos para que as pessoas olhem para esses números e procurem se salvar em casa. Ficar em casa significa se salvar. Para que ele não se exponha e não adquira a doença, não seja mais um caso confirmado em São Paulo. Isso vai passar. Nós vamos vencer, mas nós precisamos tomar muito cuidado agora, porque nós estamos brincando com a sorte”, disse José Henrique Germann.