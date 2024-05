Morre vítima de acidente em avenida de Fernandópolis

Morreu na noite deste sábado, dia 25, Vinícius Pagoto, 21 anos, vítima de um acidente registrado no final da tarde na Avenida dos Arnaldos próximo a UPA em Fernandópolis.

Segundo informações colhidas no local, ele pilotava uma moto BMW, quando sofreu um acidente após desviar de um carro na Avenida dos Arnaldos, no bairro Universitário, em direção ao centro.

O jovem perdeu o controle da moto após bater no retrovisor de um veículo, o que o fez colidir violentamente com um poste. O impacto foi tão intenso que o capacete do motociclista saiu e voou longe, deixando-o desprotegido e resultando em uma grave pancada na cabeça. A vítima perdeu uma grande quantidade de sangue no local.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros ao jovem, que apresentava um quadro gravíssimo com trauma na face, traumatismo craniano grave, fratura na tíbia e fíbula da perna direita, além de trauma na mão direita.

Ao ser levado à Santa Casa de Fernandópolis, a equipe médica realizou uma traqueostomia de urgência, além de dreno de tórax e procedimentos para estabilização das fraturas. O estado de saúde do jovem foi considerado considerado gravíssimo.

Vinícius estava pronto para ser transferido para um hospital em São José do Rio Preto, mas acabou não resistindo e foi a óbito.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. Região Noroeste