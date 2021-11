Homem volta a ser preso por tráfico de drogas após 7 anos pela DISE de Votuporanga

A DISE de Votuporanga prendeu na manhã desta terça-feira (23/11) um homem por tráfico de drogas no bairro Matarazzo em Votuporanga.

O preso de 28 anos, é velho conhecido da polícia pelo envolvimento com a venda de drogas.

Em 2013 e 2014 foi preso pelo mesmo crime, estando cumprindo a pena em regime aberto.

Ele era alvo dos policiais da Delegacia Especializada e vinha sendo monitorado havia meses. Ele mantinha um “barraco” na favela do Matarazzo como ponto de venda de drogas.

Na manhã desta terça-feira, os policiais da DISE observavam o local e em determinado momento, resolveram fazer a abordagem do investigado. Em buscas pelo “barraco”, foram encontrados um tijolo prensado de cocaína que teve peso bruto aproximado de 430 gramas o que seriam suficientes para preparar pelo menos 1.300 porções da droga para serem vendidas aos usuários; três porções de cocaína prontas para a venda; um pote contendo 81 gramas de maconha , além de duas porções já prontas para a venda da mesma droga; porções de crack, duas balanças de precisão, duas facas com resquícios de maconha, dinheiro da venda de drogas e o celular do investigado que passará por perícia.

O traficante foi encaminhado para a sede da DISE e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando à disposição da Justiça. votutudo: