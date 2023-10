PM encontra depósito clandestino de produtos de furto

Uma denúncia levou a Polícia Militar a localizar um depósito clandestino de produtos furtados na cidade de Fernandópolis. Após obter imagens do local, a PM entrou em contato com o proprietário do imóvel no bairro Alto das Paineiras. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 11.

De acordo com os policiais, a casa estava fechada, e o pai da proprietária aparecia no imóvel apenas uma vez por mês. Os criminosos aproveitaram a situação, trocaram as fechaduras e usaram o local para armazenar objetos furtados de diversas localidades em Fernandópolis e possivelmente de propriedades rurais na região.

Todos os objetos foram recolhidos e encaminhados à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.

O caso seguirá para investigação, e alguns suspeitos já foram apontados como participantes nos furtos.