Conecta Criança: festa da Prefeitura será nesta quinta-feira com programação gratuita

A grande festa da Prefeitura de Votuporanga em comemoração ao Dia das Crianças será realizada nesta quinta-feira (12/10). A segunda edição do “Conecta Criança” vai agitar o Parque da Cultura, com uma ampla programação totalmente gratuita a partir das 15h para toda a família, com direito a distribuição de pipoca, algodão doce, refrigerante e muitas atrações, incluindo o Carrinho Animado.

Durante o evento, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, as crianças vão poder divertir-se com brinquedos insufláveis, jogos africanos, oficinas e atividades culturais, ecológicas, educativas, lúdicas, como contação de histórias e desporto, com apresentação de capoeira e uma areia de jogo de futebol Durante o período de uma hora, das 15h às 16h, o evento será transformado em um ambiente mais acolhedor e dedicado ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde não haverá manifestação sonora em nenhuma atividade, exceto da exibição do filme “A Bailarina”, na Sessão Azul.

Na área musical, às 17h, a animação será proporcionada pela OssoBanda, atração contemplada pelo Edital do Programa de Difusão Cultural promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa, depois, às 18h15, acontece o Breaking Battle e, a partir das 19h, será a vez da tradicional Banda Zequinha de Abreu subir ao palco.

As oficinas serão realizadas no Parque da Cultura, tanto na área externa quanto na interna, onde também haverá feira de artesanato, food trucks e apresentação teatral do espetáculo A Bela e a Fera.

A realização conta com o apoio de todas as Secretarias Municipais em parceria com Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM, Jornal A Cidade, Léo Clube de Votuporanga, Câmara Municipal e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa.