O acidente aconteceu no sábado (18). De acordo com a Polícia Rodoviária, na ocasião o homem, de 33 anos, viajava no banco de passageiro quando, o carro que ele estava, bateu de frente com um caminhão. O motorista do carro morreu no local. Paulo e o condutor do caminhão foram socorridos em estado grave e levados até a Santa de Monte Aprazível.

Em depoimento à polícia, o condutor do caminhão disse que estava dirigindo na rodovia quando o carro entrou no sentido contrário da pista e bateu contra seu veículo.

No dia do acidente, os policiais tiveram dificuldade para encontrar o carro que foi parar na área de mata que fica nas proximidades da estrada.