Morre idoso atropelado por Kombi na periferia de Fernandópolis

Morreu nesta segunda-feira, 3, no Hospital de Base de Rio Preto, o idoso de 77 anos que foi atropelado por uma Kombi em Fernandópolis no último sábado, 1º. O fato aconteceu no cruzamento da rua dos Curiós com a das Patativas, no Jardim Araguaia.

O idoso sofreu traumatismo na face e foi socorrido por uma unidade do SAMU até à UPA – Unidade de Pronto Atendimento, de onde foi encaminhado para o HB, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como morte suspeita. RN