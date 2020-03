Morre homem de 51 anos que foi esfaqueado

Cláudio de Souza Furtado, de 51 anos, foi esfaqueado na barriga, no bairro Alto Alegre, na tarde desta quinta-feira (12).

Ele teria ficado com as vísceras expostas, deu entrada na Santa Casa com estado de saúde grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 22h30 desta quinta (12).

Segundo informações da Polícia Militar, Furtado teria se envolvido em uma briga com outro homem, que foi contido por moradores daquela região até a chegada dos policiais e levado para a Central de Flagrantes – o caso foi registrado como tentativa de homicídio.