Equipe do SAMU é agredida por paciente alcoolizado em Araçatuba

Homem estava desacordado e passou a agredir os profissionais após despertar.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi agredida por um paciente que estava alcoolizado nesta quinta-feira (2), em Araçatuba/SP.

De acordo com informações do portal Regional Press, a equipe foi acionada para atender um paciente na Rua Belmonte, no bairro Novo Paraíso, que estava dentro de um veículo.

Ao chegar no local, eles encontraram o homem, alcoolizado e desacordado em um carro.

O homem foi retirado do veículo e colocado na ambulância para os primeiros socorros, mas despertou durante o atendimento e começou a agredir os socorristas.

Os profissionais chamaram a Polícia Militar e foram até o plantão policial para registrar um boletim de ocorrência. O homem também seria levado para a delegacia.

