Morre filho recém-nascido da apresentadora Nadja Haddad

A apresentadora Nadja Haddad utilizou suas plataformas nas redes sociais neste domingo (12), Dia das Mães, para informar sobre o falecimento de seu filho recém-nascido, Antonio. O bebê e seu irmão gêmeo, José, vieram ao mundo prematuramente em 25 de abril, na cidade de São Paulo, e desde então estavam sob cuidados na UTI Neonatal.

“Neste meu primeiro Dia das Mães, não transcorreu conforme minhas expectativas. Deus chamou nosso Antonio, meu querido filho tornou-se um anjinho… Uma parte de mim se apagou… Entretanto, tenho fé que Deus nos concederá forças, tanto a mim quanto ao meu esposo, Danilo Joan, para cuidarmos de nosso José”, expressou Nadja.

Posteriormente, a apresentadora do SBT mencionou que Antonio reuniu amigos e familiares em preces. “Ele me ensinou, como José tem me ensinado, sobre a força e a profundidade da maternidade. Deus o levou e o libertou da aflição, do sofrimento”.

Em março, a apresentadora teve complicações na gravidez e chegou a ser internada com encurtamento do colo do útero. “Embora tenha nos presenteado com a mais devastadora das dores, prosseguirei com a fé que me sustentou e me possibilitou a gravidez. Escolho confiar. Mesmo sem um sorriso no rosto, escolho confiar”, desabafou.