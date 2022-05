Morre cabeleireira ferida em grave acidente na região

A cabeleireira Elza Salatino Donatoni, 59 anos, que ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo dois carros na estrada vicinal que liga Castilho a Nova Independência, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O carro em que ela viajava na companhia do marido foi atingido frontalmente por um Fiat Elba, que teria invadido a pista contrária.

O acidente aconteceu pela manhã perto do assentamento Terra livre. Conforme o site Mil Notícias, o Fiat Elba era conduzido por um homem morador no assentamento Pendengo, que levava uma mulher no veículo.

Por motivos a serem apurados, ele invadiu a pista oposta e bateu de frente com o Ford Fiesta onde Elza viajava com o marido. Ferida gravemente, ela chegou a ser levada para a UPA de Andradina. O marido de Elza também sofreu ferimentos graves, foi levado inicialmente para o hospital de Castilho e aguardava transferência.

O casal que estava no Fiat Elba ficou preso às ferragens e após a retirada ambos foram levados ao hospital de Castilho.

Mensagem no Facebook

Em sua página nas redes sociais, recentemente Elza fez uma postagem lembrando um ano do falecimento da mãe e pedindo para que do céu, cuidasse dos filhos na terra, e encerrou com um “Até Breve”.