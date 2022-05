Motorista que causou duas mortes na avenida do bairro Pozzobon pega 8 anos de reclusão

O motorista que causou a morte de dois pedestres na avenida Emílio Arroio Hernandes, em Votuporanga, foi condenado ontem (6) a oito anos de reclusão em regime semiaberto.

Plínio Bergamo Pinho dirigia a caminhonete que atropelou as vítimas, no bairro Parque das Nações, em 2017. A pena foi anunciada pela juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, no final do Tribunal do Júri Popular.