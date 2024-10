Morre, aos 55 anos, Tonhão, ex-zagueiro do Palmeiras

Antônio Carlos Costa Gonçalves, o Tonhão, ex-jogador do Palmeiras, morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos. A informação foi divulgada pela filha do ex-atleta nas redes sociais.

“Com a maior dor que já senti, comunico que meu pai descansou hoje. Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim. Meu maior amor agora cuida da gente de lá do céu”, disse ela. “Obrigada de coração a quem rezou, torceu e por todo carinho que sempre tiveram com ele”, completou, informando que o velório será apenas para a família.

Com a camisa do Palmeiras, Tonhão fez 157 jogos (90 vitórias, 34 empates e 33 derrotas) e marcou quatro gols. Os principais títulos conquistados por Tonhão na carreira foram justamente pelo Palmeiras: Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo e Campeonato Brasileiro de 1993; Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro de 1994.

Além do Palmeiras (1988), ele jogou no Araxá-MG (1989), Nacional-SP (1990/91), Palmeiras (1991 a 1996), Atlético-PR (1996), Internacional (1996), Internacional de Limeira (1997), Goiás (1997), Arsenal da Rússia (1998), América-SP (1999), Cerezo Osaka do Japão (1999), Sãocarlense-SP (2000), Nacional-SP (2001 e 2002) e Guaratinguetá-SP (2003).