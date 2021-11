Falece Maria Madalena Borges, aos 54 anos de idade

Faleceu na noite desta quarta-feira (17), às 19h51min, a senhora Maria Madalena Borges. Com 54 anos, Maria Madalena era natural de Ribeirão do Sul-SP e residia na Rua Nelcíades Oliveira, no bairro São João, em Votuporanga.

Maria Madalena deixa os filhos Carina Marques Reis e Kaique Borges, além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento será realizado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Jardim das Flores, às 17 horas.