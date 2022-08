Morre a Policial que sofreu um aneurisma cerebral enquanto trabalhava no Paraná

A polícia militar do Paraná está de luto. Infelizmente aSd. Kamila Novak de Oliveira lotada como atendente da 3ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar de Curitiba, que teve um aneurisma cerebral durante o seu trabalho na madrugada deste domingo (31), acabou não resistindo e faleceu nesta segunda-feira (01), no Hospital do Trabalhador onde estava internada em estado gravíssimo.

A morte da Policial Militar foi confirmada nas primeiras horas da manhã por familiares. Kamila era casado e tinha dois filhos.

Nossos sentimentos aos amigos e familiares.