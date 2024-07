Morre a agropecuarista Delvina aos 93 anos de idade

Morreu na manhã desta segunda-feira, dia 8 de julho, a agropecuarista moradora em Fernandópolis Delvina Raglio Belúcio aos 93 anos de idade. Ela estava internada em uma clinica na cidade de Votuporanga após um período com a saúde debilitada.

Delvina era viúva de José Belúcio de família tradicional em Fernandópolis. José Belúcio chegou a ser homenageado com seu nome em uma das escolas da rede municipal de ensino.

Conhecidíssima na sociedade fernandopolense, Delvina tinha uma característica única de alegria, descontração e um humor cativante. Deixa filhos, netos e bisnetos.

O corpo será velado no Velório Municipal e o sepultamento previsto para às 17 no Cemitério da Consolação em Fernandópolis, segundo informações da Empresa Funerária Fernandópolis do Colombano.